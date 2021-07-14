Осторожно! На пляже Штромка в воде высокое содержание кишечных энтерококков

В среду, 14 июля, поступили результаты анализа проб воды, взятых 12 июля на пляже Штромка: содержание кишечных энтерококков в воде превышает предельно допустимую норму. Осторожность должны соблюдать прежде всего дети, пожилые люди, а также люди с ослабленной иммунной системой. Нельзя глотать воду, так как кишечный энтерококк может вызывать заболевания пищеварительного тракта.

С этого года на пляжах, охраняемых G4S, в дополнение к зеленому, желтому и красному флагам используется фиолетовый флаг. ”Фиолетовый флаг означает, что вода загрязнена, например, сине-зелеными водорослями или какой-либо бактерией и купаться не рекомендуется”, — объяснил глава береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеэмель. Флаги висят на пляжах во время работы береговой охраны.