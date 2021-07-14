Опубликована подробная информация об условиях въезда в Эстонию из России(4)
Граждане третьих стран (в т.ч. Российской Федерации) могут въезжать в Эстонию на основании: особого разрешения для осуществления описанной в ходатайстве деятельности, а также в туристических целях при наличии действующей шенгенской визы и при условии прохождения полного курса вакцинации и времени, необходимого для достижения максимальной защиты (например, для ”Спутник V” — это 21 день после последнего укола, у других вакцин это время может различаться).
Приведенные условия действуют на момент написания и могут быть частично или полностью изменены через некоторое время.
Об особом разрешении для въезда в Эстонию можно ходатайствовать по данной ссылке. После заполнения документ нужно отправить на электронную почту ppa@politsei.ee
Основания для въезда в Эстонию по особому разрешению
Во всех случаях при пересечении границы у человека должны отсутствовать признаки заболевания):
- Для посещения восходящего или нисходящего непосредственного родственника или супруга, который является гражданином Эстонии, обладателем вида на жительство или правом на проживание в Эстонии (к непосредственным родственникам относятся родители, дети, бабушки и дедушки. На дядь-теть, правнуков, прадедов-прабабушек, сестер-братьев особое разрешение не распространяется);
- Человек въезжает для участия в событиях, связанных с ближайшими родственниками: например в похоронах, свадьбах, посещении заболевшего ближайшего родственника, жизненно необходимой встрече с членом семьи;
- Человек прибывает в Эстонию на работу или на учебу (въезжающий должен обладать документами, подтверждающими его намерения);
- Человек осуществляет международные грузоперевозки, занимается непосредственной разгрузкой-погрузкой товаров, а также является членом команд международных судов или человеком, осуществляющим ремонт или обслуживание транспортных средств;
- Человек связан с обслуживанием туристических групп или непосредственно связан с осуществлением пассажироперевозок;
- Человек осуществляет медицинские услуги или другие услуги, необходимые для разрешения чрезвычайной ситуации;
- Человек въезжает в Эстонию для обеспечения жизненно важных услуг;
- Человек въезжает в Эстонию для обслуживания или ремонта оборудования действующего в Эстонии предприятия или осуществления телекоммуникационной работы, необходимой для обеспечения деятельности предприятия;
- Человек въезжает в Эстонию для безотлагательного транзита через территорию Эстонии с целью добраться до места проживания;
- Человек является членом иностранной делегации, прибывающим в Эстонию с рабочим визитом по приглашению государственного учреждения Эстонии или органа местного самоуправления;
- Человек является членом дипломатического представительства или консульского учреждения, или он является членом семьи дипломатического работника или иностранцем, прибывающим в Эстонию в рамках военного сотрудничества;
Важно! При наличии особого разрешения на въезд в Эстонию и при отсутствии прохождения полного курса вакцинации, с 12 июля прибывающий в Эстонию человек должен не более чем за 72 часа до прибытия сдать PCR тест на коронавирус или не более чем за 48 часов до прибытия сдать антиген-RTD тест и представить негативный результат служащему, осуществляющему пограничный контроль (справки могут быть на русском языке, RTD антиген-тест должен быть одобрен комитетом по безопасности здоровья Европейского союза). Антиген-тест — это не тест на антитела!
Платный (для граждан иностранных государств) PCR тест на коронавирус можно пройти и на пограничном пункте, однако для пересечения границы должно иметься при себе полученное от полиции особое разрешение на въезд в Эстонию.
После пересечения границы, если у человека не пройден полный курс вакцинации, он должен соблюдать 10-дневную самоизоляцию. При этом, чтобы сократить срок самоизоляции, человек может не ранее чем на 6 день после первого теста сдать повторный PCR-тест или антиген-RTD тест на коронавирус, и если он также окажется негативным, то человек освобождается от самоизоляции.
Пример: человек за 72 часа до прибытия в Эстонию сдал PCR-тест, которые оказался негативным. Затем, имея особое разрешение, человек показывает на границе справку о негативном результате и по прибытию в Эстонию уходит на самоизоляцию. Не ранее чем через три дня после прибытия в Эстонию человек может сдать повторный PCR-тест и если он окажется негативным, то обязанность по самоизоляции отменяется.
С 21 июня в Эстонию в туристических целях могут въезжать граждане третьих стран (в т.ч. из Российской Федерации), у которых нет признаков заболевания и которые прошли полный курс вакцинации (на эстонской границе принимаются сертификаты и на русском языке о прохождении полного курса вакцинации "Спутником V"), после которого прошло необходимое для достижения максимальной защиты время (например, в случае ”Спутник V” после введения последней дозы вакцины прошло не менее 21 дня) и которые обладают действующим сертификатом вакцинации (в распечатанном или электронном виде).
После завершения курса вакцинации не должно пройти более одного года. На сертификате вакцинации должно быть указано: имя и фамилия вакцинируемого, даты вакцинации, название и доза введенной вакцины, номер партии вакцины, количество введенных доз, имя врача, который вводил вакцину и название учреждения, где она была введена.
Важно! Как обладатели особого разрешения, так и прошедшие полный курс вакцинации и въезжающие в туристических целях граждане третьих стран (в т.ч. Российской Федерации) обязаны за 72 часа до въезда в Эстонию заполнить декларацию здоровья по адресу: https://iseteenindus.terviseamet.ee/
Напоминание: въезд в Эстонию граждан третьих стран может осуществляться только при отсутствии признаков заболевания.