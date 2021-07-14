Опубликована подробная информация об условиях въезда в Эстонию из России

Об особом разрешении для въезда в Эстонию можно ходатайствовать по данной ссылке . После заполнения документ нужно отправить на электронную почту ppa@politsei.ee

Приведенные условия действуют на момент написания и могут быть частично или полностью изменены через некоторое время.

Граждане третьих стран (в т.ч. Российской Федерации) могут въезжать в Эстонию на основании: особого разрешения для осуществления описанной в ходатайстве деятельности, а также в туристических целях при наличии действующей шенгенской визы и при условии прохождения полного курса вакцинации и времени, необходимого для достижения максимальной защиты (например, для ” Спутник V ” — это 21 день после последнего укола, у других вакцин это время может различаться).

Важно! При наличии особого разрешения на въезд в Эстонию и при отсутствии прохождения полного курса вакцинации, с 12 июля прибывающий в Эстонию человек должен не более чем за 72 часа до прибытия сдать PCR тест на коронавирус или не более чем за 48 часов до прибытия сдать антиген-RTD тест и представить негативный результат служащему, осуществляющему пограничный контроль (справки могут быть на русском языке, RTD антиген-тест должен быть одобрен комитетом по безопасности здоровья Европейского союза). Антиген-тест — это не тест на антитела!

Платный (для граждан иностранных государств) PCR тест на коронавирус можно пройти и на пограничном пункте, однако для пересечения границы должно иметься при себе полученное от полиции особое разрешение на въезд в Эстонию.

После пересечения границы, если у человека не пройден полный курс вакцинации, он должен соблюдать 10-дневную самоизоляцию. При этом, чтобы сократить срок самоизоляции, человек может не ранее чем на 6 день после первого теста сдать повторный PCR-тест или антиген-RTD тест на коронавирус, и если он также окажется негативным, то человек освобождается от самоизоляции.

Пример: человек за 72 часа до прибытия в Эстонию сдал PCR-тест, которые оказался негативным. Затем, имея особое разрешение, человек показывает на границе справку о негативном результате и по прибытию в Эстонию уходит на самоизоляцию. Не ранее чем через три дня после прибытия в Эстонию человек может сдать повторный PCR-тест и если он окажется негативным, то обязанность по самоизоляции отменяется.

С 21 июня в Эстонию в туристических целях могут въезжать граждане третьих стран (в т.ч. из Российской Федерации), у которых нет признаков заболевания и которые прошли полный курс вакцинации (на эстонской границе принимаются сертификаты и на русском языке о прохождении полного курса вакцинации "Спутником V"), после которого прошло необходимое для достижения максимальной защиты время (например, в случае ”Спутник V” после введения последней дозы вакцины прошло не менее 21 дня) и которые обладают действующим сертификатом вакцинации (в распечатанном или электронном виде).

После завершения курса вакцинации не должно пройти более одного года. На сертификате вакцинации должно быть указано: имя и фамилия вакцинируемого, даты вакцинации, название и доза введенной вакцины, номер партии вакцины, количество введенных доз, имя врача, который вводил вакцину и название учреждения, где она была введена.

Важно! Как обладатели особого разрешения, так и прошедшие полный курс вакцинации и въезжающие в туристических целях граждане третьих стран (в т.ч. Российской Федерации) обязаны за 72 часа до въезда в Эстонию заполнить декларацию здоровья по адресу: https://iseteenindus.terviseamet.ee/

Напоминание: въезд в Эстонию граждан третьих стран может осуществляться только при отсутствии признаков заболевания.