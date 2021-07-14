"Грустненько, однако". В Ласнамяэ вандалы опрокинули цветочные вазы

"Цветочные вазы на мосту Линдакиви и около него были опрокинуты вандалами. К сожалению, этим летом такое уже один раз случалось. Так как подобные действия наносят материальный ущерб городу, а значит и всем его жителям, то управа района обратиться в полицию для поиска виновных и привлечения их к ответственности.

Также мы начнем ходатайствовать средства для установки камер, так как большая часть моста ими не покрыта. По эмоциональной реакции жителей района мы видим, что люди хотят видеть свой район красивым, поэтому мы будем развивать наше городское пространство и обновлять уличный инвентарь несмотря на вандализм.

Более того, в ближайшие недели будут озеленены мосты Паэ и Саарепийга. Вандализм, к сожалению, встречается во всех районах, и у каждого есть нас есть возможность минимизировать его влияние на городскую среду - надо быть внимательным к общественному имуществу, призывать к порядку тех, кто его портит и обращаться в полицию.

Мы благодарим жителей Ласнамяэ за активную обратную связь и поддержку и продолжим делать Ласнамяэ более уютным и безопасным".