ФОТО | В Латвии большие контейнеры будут перевозиться не тягачами с полуприцепами по автомагистралям, а по железной дороге

Кристо Врагер, член правления AS Schenker, сказал, что первый контейнер компании Schenker был отправлен из Рижского порта прямо по железной дороге в порт Лиепая, откуда он на грузовом судне будет отправлен в Германию в Травемюнде.

”В обычном порядке контейнер был бы перевезён на большом полуприцепе по шоссе, но в случае комбинации морского и железнодорожного транспорта объём выбросов CO2 сокращается на 70 процентов. Мы намерены более широко предлагать в Латвии эту услугу”, — пояснил Врагер и добавил, что этим экологичным решением можно было бы пользоваться и в Эстонии.

”Объёмы грузоперевозок постоянно растут, и во всей Европе ставится цель максимально перераспределить их, перенеся с автомобильного транспорта на морской и железнодорожный, который является одним из самых экологичных видов транспорта. Это позволяет снизить нагрузку на дороги, требует меньше рабочей силы и, в то же время, позволяет перевозить более тяжёлые грузы”, — отметил Врагер.

По словам Кристо Врагера, логистические компании и государство должны подумать о том, как организовать перевозки более эффективно.

”В прошлом месяце Департамент транспорта и Schenker протестировали на шоссе Таллинн-Тарту возможности использования значительно более длинного автопоезда, чем использовавшиеся до сих пор, — длиной более 25 метров и весом 60 тонн, — чтобы измерить его эффективность для транспортировки грузов при междугородних перевозках. Обычно для грузовых перевозок используются 16,5-метровые машины, но на грузовике длиной 25,25 метра за одну поездку можно перевезти на 13 тонн больше, что обеспечивает значительную экономию”, — сказал Врагер.