Рекордный улов: полиция Лондона конфисковала криптовалюту на 250 млн долларов

Таким образом был побит рекорд 24 июня, когда в том же Лондоне была конфискована криптовалюта на 114 млн фунтов — около 160 млн долларов.

В связи с новой конфискацией полиция повторно допросила женщину, арестованную по подозрению в отмывании денег еще 24 июня, после чего она была отпущена под залог.

Отделение столичной полиции по борьбе с экономическими преступлениями провело операцию после того, как была получена оперативная информация о переводе криминальных активов. Следствие по этому делу продолжается.

Преступники часто предпочитают транзакции с криптовалютой, поскольку она дает высокий уровень анонимности как отправителю, так и получателю средств.

В полиции не уточняют, в какой именно криптовалюте была конфискованная денежная сумма.

Почему именно криптовалюта?



Криптовалюта — это виртуальные деньги, эмиссией которых не занимаются банки. Но при этом вы можете беспрепятственно торговать криптовалютой и инвестировать ее: в этом смысле она ничем не отличается от обычной валюты. А отсутствие регуляций в сфере криптовалют означает, что их рынок может расти невероятно быстро.

За время локдауна общая стоимость криповалют возросла со 175 млрд фунтов до более чем 1,75 триллионов (с 240 млрд до 2,4 триллионов долларов), то есть более чем в 10 раз.

По данным финансового регулятора Великобритании, сотни тысяч граждан страны держат одно или несколько наименований криптовалюты.

Впрочем, с начала мая наблюдается перенасыщение рынка, который уже потерял свыше триллиона фунтов своей стоимости.

"Доходы от преступлений отмываются самыми разными способами, подчеркивает заместитель помощника комиссара столичной полиции Грэм Макналти. — И хотя в преступном мире по-прежнему правят наличные, мы видим, как по мере развития цифровых торговых платформ организованная преступность все охотнее пользуется криптовалютами для отмывания денег".

"Следователи, занимающиеся этим делом, тщательно и без устали отслеживают потоки криптовалюты на миллионы фунтов стерлингов, связанные с криминалом, которые преступники стараются отмыть, чтобы замести следы, — заверил высокопоставленный полицейский. — Но мы не остановимся ни перед чем, чтобы раскрыть эти махинации и личности тех, кто в них вовлечен".