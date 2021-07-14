Молодой и перспективный: 20-летний нарвитянин Владислав Виртонен рассказал, как у него получилось открыть успешный бизнес

Давай начнем с твоих спортивных успехов. Ты занимаешься чем-то профессионально?

В детстве я занимался плаванием. У нас в школе была физкультура, которая включала в себя плавание, а я не умел. Вот родители и отправили меня на секцию. Всего два года я там занимался. После этого никаких профессиональных занятий спортом у меня не было. Когда я был по обмену в Америке, я ходил там в зал — но это было частью школьной физкультуры.

А этой зимой я почувствовал, что я слишком уж много сижу — думаю, многим знакомо такое чувство. Вот я и начал делать зарядку — у Nike очень классное приложение для этого, кстати. Потом я решил составить программу тренировок и включил туда бег. С этого момента и до сегодняшнего дня я продолжаю заниматься такого рода спортом.

Ну сейчас ты уже достаточно серьезно занимаешься бегом — цифры, которые ты выкладываешь в сторис — колоссальные

Да, я верю, что в каждом деле важно постоянство, настойчивость. Например, год назад мы с друзьями начали бизнес и руководствовались этими же принципами. В беге также — важно постоянство. Теперь я бегаю каждый день от 5 до 10 км.

А почему ты принял такое решение — заниматься спортом, бегать?

Дело в том, что все сферы жизни человека связаны — и физическая, и интеллектуальная, и социальная, и множество других. Приведу пример: когда я начал бегать, у меня появилась выносливость и мне стало легче контролировать свои эмоции в стрессовых ситуациях.

Расскажи о своем успехе — тебе 20 лет и ты только заканчиваешь школу, но уже многого достиг. Как вообще пришла идея открыть курсы?