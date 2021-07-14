14.07.2021, 15:50
В результате пожара пострадал популярный ресторан в Старом городе
Foto: Kiur Kaasik
В ходе пожара в арендной квартире в Старом городе также пострадал популярный среди жителей и гостей столицы ресторан Rataskaevu 16.
В понедельник вечером загорелась квартира, находящаяся прямо над рестораном. В результате ресторан получил повреждения от воды.
Благодаря быстрой командной работе ресторан смог снова открыть уже на следующий день. Руководитель Rataskaevu 16 сказал Ärileht, что хочет как можно быстрее забыть произошедшее и не хочет подробно говорить о повреждениях.