Экономика
14.07.2021, 15:50

В результате пожара пострадал популярный ресторан в Старом городе

 
Rataskaevu 16 aastavahetuse toidutellimused
Rataskaevu 16 aastavahetuse toidutellimused
Foto: Kiur Kaasik
В ходе пожара в арендной квартире в Старом городе также пострадал популярный среди жителей и гостей столицы ресторан Rataskaevu 16.

В понедельник вечером загорелась квартира, находящаяся прямо над рестораном. В результате ресторан получил повреждения от воды.

Благодаря быстрой командной работе ресторан смог снова открыть уже на следующий день. Руководитель Rataskaevu 16 сказал Ärileht, что хочет как можно быстрее забыть произошедшее и не хочет подробно говорить о повреждениях.

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