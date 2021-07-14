В результате пожара пострадал популярный ресторан в Старом городе

В понедельник вечером загорелась квартира, находящаяся прямо над рестораном. В результате ресторан получил повреждения от воды.

Благодаря быстрой командной работе ресторан смог снова открыть уже на следующий день. Руководитель Rataskaevu 16 сказал Ärileht, что хочет как можно быстрее забыть произошедшее и не хочет подробно говорить о повреждениях.