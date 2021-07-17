Девушка дня
17.07.2021, 21:40

Девушка дня. Украинская теннисистка выложила снимок без бюстгальтера и озадачила поклонников

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youtube:5TFbKPAArkg
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№6 в рейтинге WTA) поделилась на своей странице в Instagram двумя откровенными фото и стала героиней сегодняшней публикации в блоге "Девушка дня".

На своей странице в Instagram спортсменка опубликовала снимки, на которых она позирует в черном пиджаке, одетом на голое тело. Девушка озадачила поклонников, предложив им выбрать лучший из кадров.

Кстати, Элина ответственно подходит к ведению своего Instagram, регулярно радуя подписчиков красивыми кадрами.

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