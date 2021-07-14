Сборная литвы отрепетирует чемпионат мира в бангкоке

Организаторы турнира явно держат в уме грядущий чемпионат мира и дают возможность некоторым его участникам получить игровую практику перед главным стартом сезона. Из восьми сборных, подтвердивших своё участие, на чемпионат мира квалифицировалось пять.

Пожалуй, самый громким именем в списке участников стала сборная Ирана, которая долго официально не подтверждала свой приезд в Бангкок, но все же решила сложности с логистикой и будет присутствовать на турнире. Хозяева чемпионата мира – сборная Литвы также будет присутствовать на Чемпионате Континента, что позволит балтийской команде получить столь необходимую игровую практику с сильнейшими соперниками.

Поскольку турнир состоится в Таиланде, то совершенно логично видеть в списке участников и национальную сборную этой страны. Тайские футболисты смогли квалифицироваться на чемпионат мира, победив Ирак в стыковых матчах, и на групповой стадии им предстоит встретиться с Португалией, Марокко и Соломоновыми островами.

Ещё один участник турнира – одна из сильнейших африканских сборных – команда Египта. В этом году египтяне дошли до финала Арабского кубка, в котором уступили Марокко. На чемпионате мира они попали в одну группу с Россией, Гватемалой и Узбекистаном. Именно Узбекистан – пятый участник Чемпионата Континента, и он имеет теоретические шансы в Таиланде встретиться со своими соперниками по группе чемпионата мира – Египтом. Было бы интересно посмотреть на их противостояние в контексте грядущего матча в Литве ближайшей осенью.

Остальные три места на турнире заняли сборные, которые не примут участия в чемпионате мира, но все равно являются сильными командами: Таджикистан, входящий в десятку лучших команд Азии; Мозамбик, неудачно выступивший на последнем Кубке Африканских Наций, но имеющий богатые футзальные традиции; а также Косово, сборная команда которого пока ещё только делает свои первые шаги в футзала.

Участники были разделены жеребьёвкой на две группы, в которых каждый сыграет по одному матчу с каждым. Группу А составили Таиланд, Узбекистан, Косово и Мозамбик, в квартете Б сыграют Иран, Египет, Таджикистан и Литва. В полуфиналы выйдут первых два места из каждой группы, и, как полагается, в плей-офф первые места сыграют со вторыми. Победители полуфиналов оспорят главный трофей, а проигравшие сыграет за третье место.

Компания Балтик Футзал Маркетинг будет внимательно следить за событиями этого турнира, и обязательно расскажет о его результатах.