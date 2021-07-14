Мнение: после того, как украинский вопрос будет решен, Россия может все свои силы бросить против стран Балтии(29)
Какие впечатления у меня вызвала статья? Во-первых, я считаю, что статья, конечно, идеологического характера, то есть, Путин описывает в этой статье то, как он понимает исторические процессы, особенно в отношениях между Россией и Украиной. И его трактование подходит под концепцию того, что Москва — это ”третий Рим”, потому что она продолжает традиции Византии, которая, в свою очередь является ”вторым Римом”. Киевская Русь — это основа нынешней России. ”Западные партнеры”, как говорит Путин, смогли установить свою власть в западных регионах и Киеве, а Россия ”отошла” немного на восток и возродилась в Москве.
Однако связь московского государства и киевской Руси — неочевидна. Нельзя сказать, что Московское государство эпохи Ивана III было наследником Киевской Руси. По-моему, в таком представлении есть определенная идеологическая форма, которую культивировали еще при царе.
Путин говорит, что украинцы обязаны России в многом, в том числе и территориально, частично это так. Действительно, Украина получила свои территориальные границы только при СССР, но этническое расселение украинцев как раз примерно и соответствует территории нынешней Украины, плюс, частично охватывает территорию Кубани.
Также речь в статье шла о том, что для того, чтобы спасти православие была создана Переяславская Рада и произошло присоединение левобережной Украины к московскому государству, Это преподносится как важный факт воссоздания триединства русского народа — великороссов, малороссов и белороссов. Но и здесь все не так просто. Украинские казаки часто меняли хозяев, в 13 веке они служили то полякам, то шли на союз с Московией или даже Турками. И учитывая тот факт, что Екатерина Вторая решила запорожское казачество ликвидировать, дела развивались тогда ”в ущерб” запорожским казакам. Несмотря на то, что Россия обещала не трогать запорожскую вольницу, она была в итоге ликвидирована.
Путин, кстати, тоже признает, что не все было так радужно и прекрасно, а были и проблемы. И одна из таких проблем — политика русификации. Во второй половине XIX века украинский язык был в России запрещен, нельзя было легально печатать литературу на украинском языке, нельзя было разговаривать на украинском и польском языках на территории бывшей Польши. Поэтому в целом, данная статья — это не просто факты, это то, как лично Путин понимает историю. В его взглядах, конечно, ничего нового нет: без Украины Россия — не Империя. И проблема украинского вопроса поднималась среди русских националистов и части интеллигенции еще давно, в Царской России — в частности, в журнале ”Окраины Россия” Юрием Самариным. В общем, дискуссия эта — являются ли украинцы отдельным народом — очень длительная, продолжается уже порядка 200 лет.
Путин упоминает Михаила Грушевского (украинский историк, — прим. RusDelfi), который одним из первых заговорил о том, что украинцы — это все-таки отдельный народ. Путин также говорит о том, что Грушевский получил в СССР возможности для работы и развития своих мыслей, несмотря на то, что раньше он сотрудничал с Австро-Венгрией. Но давайте вспомним, как Грушевский умер — произошло это на операционном столе, как и в случае командарма Михаила Фрунзе. Грушевскому сообщили о подложной болезни, из-за которой требуется операция. Так что Грушевский — это жертва советского режима (его труды были надолго запрещены в СССР, а родственники репрессированы — RusDelfi). По сути, украинизация в период советского режима, о которой пишет Путин — это попытка советской власти укрепиться на окраинах.
И что касается Эстонии — Путин говорит в статье о том, что было бы справедливо, чтобы вышедшие из состава СССР государства должны остаться в тех границах, в которых они в него вступали. Но здесь есть несколько моментов. Эстонская ССР формально вступила в СССР в 1940 году, но произошло это нелегитимно. Конечно, здесь есть свои нюансы, ведь первые декреты подписал сам Пятс, но речь идет о том, что выборы в Рийгиволикогу в июле 1940 года проходили незаконно — к выборам был допущен только Народный союз и некоторые отдельные кандидаты. То есть, многие политические силы, которые хотели бы участвовать, не были допущены. Так что состав Рийгиволикогу, который голосовал за вхождение Эстонии в состав СССР, был нелегитимным, как и само вхождение.
В любом случае, даже если бы это событие и произошло в соответствии со всеми правилами, следуя логике Путина, Эстония должна была быть восстановлена в тех границах, в которых она вошла в Эстонию. Даже на советских картах до 1945 года видно, что Печоры были Petseri и Ивангород был частью Нарвы.
Опять же, возвращаясь к вопросу, чей Крым: если Путин говорит, что он Российский, тогда что получается? Курилы — Японские, Печоры — Эстонские, Пыталово — латышская территория, если мы будем таким образом решать проблемы в Европе, то это может быть чреват очень серьезными конфликтами. Очевидно, что риторика Путина опасна.
Почему же тогда от такие вещи делает? Он заявлял неоднократно, что 1991 год и развал СССР — это для него лично геополитическая катастрофа, он не согласен, что СССР потерпел поражение в холодной войне, потому что такой войны не существовало и военного вторжения СССР не понес. Поэтому развал Союза был обусловлен прежде всего внутренними противоречиями, следовательно, Путин опирается на результаты Второй мировой войны- это постдамская и ялтинския конференции. Именно согласно этим международным договоренностям должно происходить развитие отношений на данный момент. То есть, Путин отрицает результаты холодной войны.
Еще раз хочу подчеркнуть, что без Украины Россия не является империей, поэтому Путин считает, что Россия должна вернуть Украину в состав своего государства. Это связано с мифом триединства русского народа, такая риторика культивируется в нынешней России.
В статье был момент, когда он говорил о Донецко-Криворожской республике. Украинские коммунисты — товарищ Артем в частности — на нынешней территории самопровозгалешнной Донецкой республики создали квазигосударство — они обратились к Ленину с просьбой, чтобы Донецко-Криворожская республика вошла в состав советской России. На это Ленин будто бы сказал — нет, вы должны быть частью советской Украины, а она уже в свою очередь частью Союза. Таким образом Путин намекает, что Россия не претендует на территорию Донбасса, она претендует на территорию всей Украины. То есть, Донбасс — это Украина, а Украина — это Россия. Я вижу в его словах именно такой поворот.
То есть, конечно, данная статья не направлена напрямую против стран Балтии, но мы видим, что очень большие ресурсы именно идеологической борьбы, которая основывается в России
на трактовании исторических событий, направлены на Украину. Она остается для России наиболее важной. После того, как украинский вопрос будет разрешен, Россия может все свои силы бросить против стран Балтии. У нас есть идеологические противостояние, но все равно, на страны Балтии не такое давление оказывается, как на Украину.