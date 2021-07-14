ВИДЕО | Руководитель исследования парома "Эстония": судно серьезно пострадало при соприкосновении с морским дном, особенно корма

Руководитель Бюро расследований по вопросам безопасности Рене Арикас говорит, что последние дни были очень успешными для исследования, чему способствовали погодные условия.

Было начато 3D-сканирование останков парома. Потом будет создана их 3D-модель.

Корабль лежит на морском дне кверху дном, точный угол выясняется. По словам Арикаса, когда судно соприкоснулось с морским дном, то самые серьезные повреждения получила его корма. Значительно пострадали также палуба и труба.

Удалось установить, что вокруг останков судна в разных местах лежат различные объекты, которые не являются природными. Предстоит выяснить, попали ли они туда после кораблекрушения или в какое-то другое время.

Арикас отмечает, что имеющаяся сейчас технология может показать детальную картину и дать ответы на то, что все же на самом деле произошло с паромом "Эстония".

9 июля начались предварительные исследования остова затонувшего парома "Эстония" и морского дна вокруг него. Исследования продлятся до 18 июля. С целью проведения исследований в море находятся два судна, на которых постоянно работают 28 человек.

В начале февраля правительство Эстонии приняло решение выделить на подводные исследования останков судна три миллиона евро. С целью установить происхождение имеющихся пробоин.

Для того, чтобы совершить погружение к останкам парома, Финляндия и Швеция внесли изменения в свое законодательство.

О необходимости нового исследования останков Estonia заговорили после выхода осенью 2020 года документального фильма шведского кинематографиста Хенрика Эвертссона о гибели теплохода. В этом фильме была показана ранее неизвестная специалистам пробоина в корпусе.

Паром "Эстония" затонул ночью 28 сентября 1994 года. Из 989 находившихся на борту человек погибли 852.