Новости Эстонии
14.07.2021, 14:36

ВИДЕО | Руководитель исследования парома "Эстония": судно серьезно пострадало при соприкосновении с морским дном, особенно корма

 
Исследования останков парома "Эстония" зашли настолько далеко, что уже удалось осмотреть общие повреждения остова судна, которые последовали за его погружением на морское дно.

Руководитель Бюро расследований по вопросам безопасности Рене Арикас говорит, что последние дни были очень успешными для исследования, чему способствовали погодные условия.

Было начато 3D-сканирование останков парома. Потом будет создана их 3D-модель.

Корабль лежит на морском дне кверху дном, точный угол выясняется. По словам Арикаса, когда судно соприкоснулось с морским дном, то самые серьезные повреждения получила его корма. Значительно пострадали также палуба и труба.

Удалось установить, что вокруг останков судна в разных местах лежат различные объекты, которые не являются природными. Предстоит выяснить, попали ли они туда после кораблекрушения или в какое-то другое время.

Арикас отмечает, что имеющаяся сейчас технология может показать детальную картину и дать ответы на то, что все же на самом деле произошло с паромом "Эстония".

9 июля начались предварительные исследования остова затонувшего парома "Эстония" и морского дна вокруг него. Исследования продлятся до 18 июля. С целью проведения исследований в море находятся два судна, на которых постоянно работают 28 человек.

В начале февраля правительство Эстонии приняло решение выделить на подводные исследования останков судна три миллиона евро. С целью установить происхождение имеющихся пробоин.

Для того, чтобы совершить погружение к останкам парома, Финляндия и Швеция внесли изменения в свое законодательство.

О необходимости нового исследования останков Estonia заговорили после выхода осенью 2020 года документального фильма шведского кинематографиста Хенрика Эвертссона о гибели теплохода. В этом фильме была показана ранее неизвестная специалистам пробоина в корпусе.

Паром "Эстония" затонул ночью 28 сентября 1994 года. Из 989 находившихся на борту человек погибли 852.

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