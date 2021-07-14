ФОТО | В Вильянди всерьез займутся опасным перекрестком, где недавно погибла женщина(1)
Это далеко не первый человек, пострадавший на этом перекрестке. Как сообщает полиция, там происходили похожие ДТП, когда водитель приближающегося автомобиля не видит пешехода.
При этом проблемы с перекрестком длятся уже несколько лет. Например, весной 2016 года автомобиль Mazdaga в том же самом месте сбил переходившего дорогу 74-летнего мужчину.
Полиция отмечает, что когда в одном и том же месте часто происходят похожие ДТП, то необходимо разобраться, как можно решить ситуацию с помощью средств организации дорожного движения.
Горуправа Вильянди сообщила, что знает о проблемном пешеходном переходе, но планирует пересмотреть организацию движения на всем перекрестке, так как смещения только пешеходного перехода недостаточно.
В этом году планируется заказать целостный проект перекрестка Валуоя и Якобсони, который сможет решить проблемы.