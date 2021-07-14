ВИДЕО | ”Время пришло, ждать нечего”. Департамент здоровья заявил о начале третьей волны

”В первую очередь хочу обратиться ко всему народу Эстонии. Мы прошли долгий путь. 1271 человек умерли. В каком-то смысле это катастрофа. К счастью, на прошлой неделе не было смертей”, — начал пресс-конференцию Ланно. Он предупредил, что в августе заболеваемость будет выше в два раза. Ланно отметил, что сейчас последнее время вакцинироваться, чтобы смягчить последствия третьей волны. ”Время пришло, ждать нечего”, — заявил он. Также он сказал, что о вакцинации должны задуматься и те, кто какое-то время назад переболели. Вероятность того, что вакцинированный человек попадет в больницу, по его словам, довольна низка.

”Ясно, что третья волна уже началась”, — сказал Ланно.

Сейчас заражение дельта-штаммом составляет 80% от всех случаев. Более половины завезенных случаев (55%) происходит из России. Есть люди, которые нарушают требования самоизоляции. В некоторых районах заболеваемость растет очень быстро. Согласно прогнозам, в августе среднее количество заболевших будет составлять 150 в день, в сентябре эта цифра может увеличиться до 250 человек в день.

”Усугубится ли ситуация, зависит во многом от нас. Волшебной палочкой является вакцинация”, — подытожил Ланно.

Кийк подтвердил, что ситуация хуже, чем хотелось бы. Они поблагодарил всех, кто уже вакцинирован. ”У нас есть два выхода: пойти по пути вакцинации или по пути ограничений”, — отметил министр и добавил, что более разумный и современный путь, конечно же, первый.

Если мы хотим открытой жизни, то мы должны вакцинироваться, причем, сделать это нужно уже сейчас. ”Ситуация находится в фазе, предшествующей кризису”, — отметил Кийк. Сейчас еще все под контролем, но тенденция неблагоприятная.