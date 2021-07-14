14.07.2021, 12:50
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Готовимся к всплеску заболеваемости? Кийк, Лутсар и другие рассказывают о положении дел(4)
Сегодня в пресс-конференции Департамента здоровья принимают участие гендиректор ведомства Юллар Ланно, министр здоровья и труда Танель Кийк, руководитель рабочей группы по вакцинации Марек Сеэр и глава научного совета Ирья Лутсар.
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Как стало известно ранее, за сутки в Эстонии выявлено 56 случаев заражения коронавирусом. Последнее время специалисты все чаще говорят, что уже в этом месяце количество заболевших увеличится до 100 и больше в день.