Загрязнение в заливе Копли: скорее всего, это гидравлическое масло

На данный момент известно, что у одного корабля, который углублял дно в порту Беккери, были проблемы с гидравликой. Поэтому это дает основания полагать, что могла произойти утечка гидравлического масла.

Департамент окружающей среды вчера взял пробы вещества как из пятна загрязнения, так и с корабля, с которого подозревается утечка. Результаты пока еще неизвестны.

По словам департамента, утечку на корабле перекрыли сразу же, как только обнаружили. Корабль отправится на ремонт.

Также необходимо выяснить, насколько большой объем масла вылился в воду. Пятно имеет продолговатую форму, его длина составляет 3,4 километра, а ширина — 200 метров; тонкий слой загрязнения растянулся от порта Беккери до порта Какумяэ и оконечности полуострова Копли.

Департамент пока не получал информации о том, чтобы какая-либо птица или животное попала в зону загрязнения.