Департамент здоровья: в конце июля у нас будет по 100 и больше заболевших в день

”Дельта-штамм является доминирующим, и мы можем связать рост заболеваемости с дельта-штаммом”, — сказал генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Он сообщил, что связанные с этим штаммом случаи зарегистрированы во всех уездах, кроме Хийумаа. Широкого общегосударственного распространения дельта-штамма пока не наблюдалось, но доля проб, относящихся к нему, возросла до 80% от всех положительных результатов. ”В конце июля заболеваемость может вырасти до 100 человек в день”, — добавил Ланно.

На 27 неделе снижение заболеваемости наблюдалось только на Сааремаа (на 24%), В Ляэне-Вирумаа, Хийумаа и Рапламаа заболеваемость была стабильной, а вот в остальных уездах росла. Снизилось число случаев заражения внутри семьи, за границей и случаев, в которых источник заражения неясен. Увеличилась доля заболеваний на рабочем месте и в кругу знакомых.

Случаи заболеваемости с симптоматикой составили 90,2%, бессимптомные — 9,8% от общего числа случаев. По словам Ланно, человек понимает, что заболел, в основном по общему недомоганию и головной боли. В настоящее время заболевают, как правило, более молодые люди, не получившие прививку.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего числа пациентов. На 27 неделе было госпитализировано 22 человека (на 29,4% больше, чем на 26 неделе). Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения была отменена 1 июля. Сейчас мы находимся на уровне, когда существует опасность чрезвычайной ситуации. Риск быстрого увеличения нагрузки на больницы невысок.

В отличие от предыдущего периода, на 27 неделе среди госпитализированных выросло количество людей в возрасте 50-59 и 60-69 лет. Количество госпитализированных пациентов в возрасте 70-79 лет снизилось. Большинство госпитализированных — это пожилые люди, невакцинированные или не прошедшие полный курс вакцинации.

На 27 неделе летальных исходов зафиксировано не было. Всего было зарегистрировано 1270 смертей, что составляет 0,97% от всех случаев заражения COVID-19.