ФОТО и ВИДЕО | Слабонервным не смотреть. В Maxima продавались яйца с червями

Как сообщает представитель Maxima, в одной коробке яиц во время транспортировки разбилось яйцо, что и стало причиной того, что в ней появились черви. Яйца поставляет из Латвии фирма Balticovo.

Коробка с яйцами была выброшена сразу после обнаружения червей, также были проверены се остальные коробки яиц из партии и проблем выявлено не было.

Но как же получилось так, что яйца в таком состоянии попали на прилавок? Магазин объясняет, что яйца транспортируются в картонных ящиках и в этих же самых ящиках потом выставляются в магазине, откуда клиенты могут брать упаковки яиц. В одном таком ящике лежит 20 упаковок, и работник магазина просто не заметил, что в одной из них разбилось яйцо и завелись черви.

Как утверждает магазин, яйца Balticovo очень популярны среди клиентов Maxima и их покупают в больших количествах, поэтому их и выставляют на продажу сразу в картонных ящиках.

Maxima не знает, как именно в коробку с яйцами попали черви и исследует этот инцидент. Запрос был отправлен напрямую производителю яиц. Maxima отвечает, что за безопасность и качество товара несет ответственность производитель.