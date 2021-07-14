Правда ли, что комары предпочитают кусать людей определённой группы крови?

Укусы комаров могут быть не просто неприятны, но и опасны. Насекомые переносят такие заболевания, как малярию, жёлтую лихорадку, лихорадку Зика, лихорадку денге, дирофиляриоз. Из-за этого, по подсчётам учёных, за всю историю человечества комары стали причиной смерти почти половины из 108 млрд людей, живших на нашей планете. О взаимосвязи группы крови человека и его привлекательности для комаров пишут Lenta.ru, Gazeta.ru, ”Московский комсомолец”. Подобный вопрос задают также пользователи на форумах.

Пьют кровь только самки комаров, самцы питаются исключительно нектаром цветов. Самкам же для того, чтобы получить необходимое количество белков для откладывания яиц, требуется более энергетически богатая пища, чем растительные сахара. Группы крови по наиболее распространённой классификации (системе ABО) различаются по тому, какие антигены содержатся на поверхности эритроцитов.

Первые исследования о взаимосвязи группы крови и её привлекательности для насекомых относятся к 1980-м годам. В 1972 году учёные отметили, что кровь из желудков недавно поевших самок комаров вида Anopheles gambiae, обитающие в странах Африки к югу от Сахары, чаще всего относится к первой (О) группе.

Однако их выводы были поставлены под сомнение другим наблюдением: среди 736 больных с малярией распределение по группам крови сильно отличалось от обычного в популяции. Больные в основном имели вторую (A) группу, тогда как людей с первой (О) было значительно меньше. Тогда учёные предположили, что раз малярия переносится комарами, то и с наибольшей частотой они кусают людей со второй группой крови.

После эксперимента с малярийными больными группа учёных из Эдинбургского университета под руководством Алекса Роу смогла найти объяснение этим противоречащим данным — они доказали, что люди с первой (О) группой крови менее подвержены тяжёлому течению малярии.