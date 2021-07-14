Правда ли, что комары предпочитают кусать людей определённой группы крови?(10)
Укусы комаров могут быть не просто неприятны, но и опасны. Насекомые переносят такие заболевания, как малярию, жёлтую лихорадку, лихорадку Зика, лихорадку денге, дирофиляриоз. Из-за этого, по подсчётам учёных, за всю историю человечества комары стали причиной смерти почти половины из 108 млрд людей, живших на нашей планете. О взаимосвязи группы крови человека и его привлекательности для комаров пишут Lenta.ru, Gazeta.ru, ”Московский комсомолец”. Подобный вопрос задают также пользователи на форумах.
Пьют кровь только самки комаров, самцы питаются исключительно нектаром цветов. Самкам же для того, чтобы получить необходимое количество белков для откладывания яиц, требуется более энергетически богатая пища, чем растительные сахара. Группы крови по наиболее распространённой классификации (системе ABО) различаются по тому, какие антигены содержатся на поверхности эритроцитов.
Первые исследования о взаимосвязи группы крови и её привлекательности для насекомых относятся к 1980-м годам. В 1972 году учёные отметили, что кровь из желудков недавно поевших самок комаров вида Anopheles gambiae, обитающие в странах Африки к югу от Сахары, чаще всего относится к первой (О) группе.
Однако их выводы были поставлены под сомнение другим наблюдением: среди 736 больных с малярией распределение по группам крови сильно отличалось от обычного в популяции. Больные в основном имели вторую (A) группу, тогда как людей с первой (О) было значительно меньше. Тогда учёные предположили, что раз малярия переносится комарами, то и с наибольшей частотой они кусают людей со второй группой крови.
После эксперимента с малярийными больными группа учёных из Эдинбургского университета под руководством Алекса Роу смогла найти объяснение этим противоречащим данным — они доказали, что люди с первой (О) группой крови менее подвержены тяжёлому течению малярии.
А в 2004 году группа учёных под руководством Ёшиказу Шираи подтвердила выводы первого исследования, сумев ”обмануть” комаров. Помимо простого подсчёта покусанных и анализа их группы крови, исследователи обработали кожу предплечья в контрольной группе специфическими углеводами (ди- и трисахаридами), отвечающими за каждую из групп, чтобы поверхность кожи ”сообщала” комарам об иной группе крови, чем на самом деле. Насекомые в итоге предпочли дисахарид первой (О) группы крови (антиген H) трисахариду второй (А) группы крови (антиген A) и трисахариду третьей (В) группы крови (антиген B). Относительный процент приземлений на углеводы первой группы (О) составил (83,3%), в то время как вторая (А) группа привлекала насекомых лишь на (46,5%). Правда, в эксперименте изучались только вкусовые пристрастия Aedes albopictus — азиатских тигровых комаров.
При этом не только группа крови играет роль при выборе жертвы. Комары имеют тонкое обоняние, поэтому их привлекает целый набор запахов, исходящих от человека: запах молочной кислоты, аммиака, ацетона, сулькатона и некоторых карбоновых кислот, а также веществ, выделяемых кожной микрофлорой. Стоит отметить, что состав кожной микрофлоры у человека может быть разным. Учёные отметили закономерность: чем разнообразнее у испытуемого количество бактерий, тем привлекательней он выглядит для комара. Состав микрофлоры зависит не только от внешних причин (частота мытья рук, предметы, к которым человек прикасается), но и от внутренних (интенсивность потения и выделения кожного сала, а также от того, сколько в поте содержится привлекающих бактерии веществ). Эти свойства зависят в том числе и от генетики.
Для подтверждения этих выводов учёные сравнили, отдадут ли желтолихорадочные комары вида Aedes aegypti предпочтение генетическому материалу одному из пары однояйцевых и разнояйцевых близнецов. Среди людей с одинаковым набором генов (однояйцевыми близнецами) комары таких предпочтений не продемонстрировали, а вот из материала пары разнояйцевых близнецов выбирали ”наиболее вкусный”.
Таким образом, научно доказано, что комары как минимум двух видов действительно отдают предпочтение первой группе крови, однако это не является для них единственным определяющим фактором при выборе жертвы.