Ансип: посещать общественные места должны только вакцинированные

"Люди должны быть защищены_ и защиту обеспечивает вакцинация. Если вы хотите ездить на поезде Elron, если вы хотите пойти в школу 1 сентября, вы должны пройти вакцинацию. Посещать общественные места люди должны в том случае, если они вакцинированы. Вопрос не о смелости тех, кто не вакцинируется, а о том, что они подвергают опасности других людей. Если вы идете в ресторан, вы должны быть уверены, что сможете выйти оттуда здоровым", — сказал Ансип.

По словам Ансипа, медленные темпы вакцинации и растущее число заражений означают, что Эстония находится на пути к катастрофе: "По вакцинации в ЕС нам удалось спуститься с третьего места на 20-е. Эта тенденция к снижению продолжается, и я не вижу, чтобы кто-либо планировал какие-либо изменения. [Руководитель рабочей группы по вакцинации Марек] Сэер, который полностью перевернул вакцинацию так, что Эстония опустилась на 20-е место, остается на своей должности до конца августа. Это довольно безответственно".

Он также подчеркнул, что должны ответить и чиновники, и политики, не считающие вакцинацию молодежи и детей приоритетной: "Сейчас должно быть стыдно тем людям, которые сказали, что молодежь не является приоритетом в вакцинации, я имею в виду прежде всего [вице-канцлера Министерства социальных дел Марис] Йессе. Сказать, что ничего не случится — случится. Молодые люди умирают. /…/ И [председатель научного совета Ирья] Лутсар говорила, что молодежь не является приоритетом. Так не мог говорить врач. Также политики не должны этого допускать".

На вопрос, не разделит ли это общество на две части и не сделает ли вакцинированных людей предпочтительной группой общества, Ансип ответил, что каждый имеет возможность пройти вакцинацию и поэтому это не приведет к неравенству.