Успешный предприниматель помешался на бывшей пассии. Он даже снимает происходящее в ее квартире через окно

Когда прошлой зимой жительница Таллинна Юлле выставила на продажу свою красивую квартиру на окраине, она и подумать не могла, что ее недвижимость используют для того, чтобы следить за человеком. Квартира расположена в зеленом районе, на пятом этаже большого дома: три комнаты, площадь более 80 м2, свежий ремонт.

В один январский день 2020 года с маклером связался Тайво и изъявил желание посмотреть недвижимость. Он выглядел многообещающим покупателем: солидный 44-летний бизнесмен, спортивный, с хорошей речью. Через несколько дней после осмотра квартиры Тайво сообщил по электронной почте, что квартира произвела очень хорошее впечатление и спросил, нельзя ли ему с женой провести там ночь, чтобы определиться с выбором. ”Конечно, мы готовы заплатить или внести залог. Если такое вообще возможно, то завтра или послезавтра мы могли бы это сделать”, — написал мужчина.