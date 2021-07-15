"В прошлом году было плохо, в этом еще хуже!" Проблемы производителей клубники продолжаются уже второй год подряд

”Такого скверного года еще не было в производстве клубники. В прошлом году было плохо, в этом еще хуже!" — говорит Андрус Хорн, руководитель находящегося в Валгамаа производства клубники Helme.

Обычно урожай начинают собирать спустя месяц после цветения. К этому времени в Эстонию также должны были прилететь работники из Украины, чему в этом году не препятствовали ограничения. Однако из-за жары клубника поспела на неделю раньше.

По словам Хорна, первая партия клубники была готова к сбору к Иванову дню, когда не было, кому ее собирать — в итоге тонны ягод остались на поле и испортились.

Так как урожай ранних, средних и поздних сортов созрел одновременно, было невозможно найти за сутки сотни работников, да и продать товар тоже. Во время июньских праздников рынки были закрыты, что снизило цены на клубнику.

Хозяйка предприятия Mari­marta в Йыгевамаа Яника Линдсалу подтвердила, что и на ее хуторе ягоды быстро созрели из-за жары, но остались маленькими и стали резиновыми, а растения просто развалились. В Иванову ночь ягод было так много, что их было некуда продать. Шесть тонн ягод отнесли на завод для сублимационной сушки по 50 центов за килограмм.

Обычно сезон клубники продлевают высаженные весной саженцы клубники фриго, но из-за жары в этом году они дали мелкие ягоды и урожая не будет, говорит Хорн. При этом Линдсалу повезло, так как она в этом году не засадила поле саженцами фриго, иначе это принесло бы ущерб в десятки тысяч евро.

Кроме того, в жару активизировались слепни, которые не дают нормально работать на поле. Из-за жары работники долго не выдерживают на поле и отказываются от работы. В самые жаркие дни они выходят на работу в 4 утра и работают до восьми, пока солнце не становится невыносимым. В парниках же еще жарче, чем на улице.

Хорн с сожалением признает, что на этой неделе сезон клубники закончится.