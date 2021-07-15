Нужно ли будет платить за то, чтобы прогуляться у моря в Таллинне?

Говорят, что расположенные в здании Кай в квартале Ноблесснер рестораны (Lore, Kampai и др.) разместили на скамейках и деревянных лестницах на набережной знаки, согласно которым горожане могут находиться у моря только в том случае, если они что-то заказали. В социальных сетях те, кто имеет отношение к застройке и ресторанам, также поспешили высказаться, утверждая, что люди не знают, как себя вести, когда им предоставляется свободный доступ к городскому пространству. К счастью, на помощь пришли рестораны, и отныне на набережную под бдительным присмотром официантов и официанток допускаются только граждане с толстым кошельком.