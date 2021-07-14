За сутки в Эстонии выявлено 56 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 34 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 24 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось четыре, в Пярнумаа и Ляэнемаа — по три, в Валгамаа и Рапламаа — по два, в Йыгевамаа, Пылвамаа, на Сааремаа, в Вильяндимаа, Вырумаа и Ида-Вирумаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В двух случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 41,7 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,3%.

За сутки в больницах открыли три новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 21 пациент. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 60 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет девять человек (42%).

За сутки ввели 6 637 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 587 854 людям, курс вакцинации завершен у 500 655 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 53,4%.

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