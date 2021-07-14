14.07.2021, 08:15
Будут ли в Эстонии прививать третьей дозой вакцины от коронавируса?(8)
Foto: Argo Ingver
На минувшей неделе фармацевтическая компания Pfizer вновь подняла вопрос о необходимости третьей дозы препарата для создания полноценного иммунитета против распространяющихся сейчас вариантов COVID-19. В Эстонии о возможности изменения плана иммунизации пока речи не идет.
Об этом радионовостям ERR сообщил руководитель рабочей группы по организации вакцинации от коронавируса Марек Сеэр, пишет RusERR.
"Об этом у меня нет никакой информации. Я знаю, что для полной вакцинации нужно две дозы препарата. После двух уколов человек считается вакцинированным. Не считая тех, кто перенёс болезнь. Им достаточно одной прививки. Другое исключение — вакцина от Jansen. Одна однокомпонентная. О планах использовать три дозы какой-либо вакцины я ничего не могу сказать", — прокомментировал Сеэр.
В Израиле третью дозу вакцины предлагают людям из группы риска, а США ожидает результатов собственных исследований.