Будут ли в Эстонии прививать третьей дозой вакцины от коронавируса?

"Об этом у меня нет никакой информации. Я знаю, что для полной вакцинации нужно две дозы препарата. После двух уколов человек считается вакцинированным. Не считая тех, кто перенёс болезнь. Им достаточно одной прививки. Другое исключение — вакцина от Jansen. Одна однокомпонентная. О планах использовать три дозы какой-либо вакцины я ничего не могу сказать", — прокомментировал Сеэр.