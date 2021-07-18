МНЕНИЕ │ Социализм всегда и везде ждал полный провал



Большинство из тех, кто говорит о поддержке социализма, вероятно, не знает, что где бы и когда бы его не пытались внедрять, его ждал полный провал.

Они также, вероятно, не знают, что в социалистических странах самых разных мастей в течение последних ста лет были убиты более ста миллионов их собственных граждан.

Они также могут не осознавать, что социализм опирается на принуждение к делу — часть продукта, производимого одним человеком, передается другому на основе политической или физической силы.