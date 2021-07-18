За рубежом
18.07.2021, 10:10

МНЕНИЕ │ Социализм всегда и везде ждал полный провал

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Ричард Ран
TTÜ uute hoonete avamine
TTÜ uute hoonete avamine
Foto: Ilmar Saabas
Недавние опросы показывают, что поддержку социализму и всё более негативное отношение к капитализму высказывает всё большее количество людей, особенно молодёжь. Согласно опросу, проведённому агентством Momentive в начале июня, у респондентов в возрасте от 18 до 24 лет негативные взгляды на капитализм перевешивают позитивные в отношении 54% к 42%. Ричард В. Ран, председатель Института глобального экономического роста, делится своим мнением по этому поводу на страницах The Washington Times.


Большинство из тех, кто говорит о поддержке социализма, вероятно, не знает, что где бы и когда бы его не пытались внедрять, его ждал полный провал.
Они также, вероятно, не знают, что в социалистических странах самых разных мастей в течение последних ста лет были убиты более ста миллионов их собственных граждан.
Они также могут не осознавать, что социализм опирается на принуждение к делу — часть продукта, производимого одним человеком, передается другому на основе политической или физической силы. 

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