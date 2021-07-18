18.07.2021, 10:10
МНЕНИЕ │ Социализм всегда и везде ждал полный провал(51)
Foto: Ilmar Saabas
Недавние опросы показывают, что поддержку социализму и всё более негативное отношение к капитализму высказывает всё большее количество людей, особенно молодёжь. Согласно опросу, проведённому агентством Momentive в начале июня, у респондентов в возрасте от 18 до 24 лет негативные взгляды на капитализм перевешивают позитивные в отношении 54% к 42%. Ричард В. Ран, председатель Института глобального экономического роста, делится своим мнением по этому поводу на страницах The Washington Times.