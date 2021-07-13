13.07.2021, 21:46
ФОТО | В Вильяндимаа от удара молнии загорелся жилой дом
Foto: Kenno Soo
Сегодня в 18:47 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Вейсярве Вильяндиского уезда горит дом. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то дом горел открытым пламенем.
По предварительным данным, дом загорелся из-за попадания молнии. Когда приехали спасатели, крыша уже горела. На месте происшествия работали спасательные команды Абья, Мустла, Тырва и Вильянди, а также волонтеры Каркси-Нуйя. Крыша дома разрушена, по состоянию на 21:00 работы по ликвидации пожара продолжались.
В результате пожара люди не пострадали.