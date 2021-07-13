ФОТО | В Вильяндимаа от удара молнии загорелся жилой дом

Viljandimaal süütas äike maja Foto: Kenno Soo

Сегодня в 18:47 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Вейсярве Вильяндиского уезда горит дом. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то дом горел открытым пламенем.