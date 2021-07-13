Правительство подготавливает льготы для привитых: развлечения во время третьей волны только по паспорту о вакцинации или со справкой

По словам министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, до сих пор обсуждения в правительстве были сосредоточены на возможной третьей волне или вспышке, вызванной дельта-штаммом, которая наблюдается во многих частях Европы.

Если цифры зараженных вновь вырастут, то Эстония не будет вводить ограничения для предприятий, которые предлагают развлекательные услуги.

Министр сказал, что развлекательные услуги будут доступны привитым гражданам — то есть тем, у кого имеется паспорт о вакцинации, а также тем, у кого есть справка о том, что он переболел коронаирусом. Также эти услуги будут доступны людям с отрицательным тестом на коронавирус.

"На основании этого люди смогут принимать участие в общественных и развлекательных мероприятиях”, — сказал Танель Кийк.

”Логика такова, что ограничений на жизненно важную сферу деятельности не будет", — подчеркнул министр. — В частности, такие дополнительные меры могут быть применены для культурных и спортивных мероприятий, а также любых общественных мероприятий”.