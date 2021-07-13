В Пярнуском уезде молния убила семь голов крупного рогатого скота

Этим утром рабочий фермы делал обход пастбища — осматривал животных. Он услышал, что из кустов под деревом доносится безумный рев.

”И там он увидел племенного быка, трех коров-кормилиц и трех годовалых телок", — рассказывает Маарья о том, как их работник обнаружил умирающих животных.

Бауманн говорит, что все это выглядело, как в фильме ужасов. ”Ты думаешь, что подобное может произойти где-то в Южной Америке или на Амазонке, но ты не можешь представить, что это возможно и на нашей ферме”, — сказала Маарья.

”Животных нашли под деревом. Дождь был довольно сильным, животные были мокрыми. Я и представить не могу, ударила ли гроза через дерево … Я не знаю …”, — размышляет фермер о произошедшем, склоняясь к версии, что причиной смерти животных стал удар молнии.