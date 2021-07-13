Новости Эстонии
13.07.2021, 20:09

В Пярнуском уезде молния убила семь голов крупного рогатого скота

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Частный архив
Владельцы фермы Saareõue Маарья и Ивар Бауманн, получившие награду за лучшую производственную ферму на прошлогоднем конкурсе фермерских хозяйств, даже обрадовались вчерашней грозе, потому что дождя не было уже несколько недель. Однако сегодняшнее утро принесло для них немало хлопот.

Этим утром рабочий фермы делал обход пастбища — осматривал животных. Он услышал, что из кустов под деревом доносится безумный рев.

”И там он увидел племенного быка, трех коров-кормилиц и трех годовалых телок", — рассказывает Маарья о том, как их работник обнаружил умирающих животных.

Бауманн говорит, что все это выглядело, как в фильме ужасов. ”Ты думаешь, что подобное может произойти где-то в Южной Америке или на Амазонке, но ты не можешь представить, что это возможно и на нашей ферме”, — сказала Маарья.

”Животных нашли под деревом. Дождь был довольно сильным, животные были мокрыми. Я и представить не могу, ударила ли гроза через дерево … Я не знаю …”, — размышляет фермер о произошедшем, склоняясь к версии, что причиной смерти животных стал удар молнии.

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