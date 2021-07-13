Ученый объяснил, почему на таллиннских пляжах холодная вода

Это достаточно интересное явление в Балтийском море, происходящее с некоторой регулярностью. Называется оно апвеллинг (upwelling). Холодная вода приходит с глубинных слоёв моря из-за того, что достаточно долго и достаточно сильно дует ветер определённого направления. Он сгоняет тёплую воду в открытое море, а на её место приходит холодная из глубины.

В Нарва-Йыэсуу ситуация была иной, потому что залив там достаточно неглубокий, и вода прогрелась достаточно равномерно, там нет такого расслоения, как в таллинской части Финского залива, где, по словам Куприянова, "под боком у нас стометровая глубина”, и где температура воды на глубине не превышает пяти градусов.

Одним из основных факторов, которые влияют на прогревание воды, является её прозрачность. Солнечная радиация нагревает верхний слой воды — примерно три-четыре метра, а если вода не перемешивается, то прогревается она и до 10 метров. Если вода мутнеет, то она прогревается быстрее и на большую глубину. С этим связаны разного рода экологические проблемы.

Более холодная вода более прозрачна, насыщена питательными веществами, которых не видно невооружённым взглядом, но организмов в ней находится мало. На какой-то период она очищает прибрежные воды, но когда и она нагревается, водоросли начинают развиваться достаточно бурно, поэтому их так много на таллинских пляжах.

Если ветер прекращается и процесс апвеллинга заканчивается, то температура воды поднимается на один-два градуса в день.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.