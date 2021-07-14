Новости Эстонии
14.07.2021, 07:00

В будущем получить учебный кредит будет проще

 
Narva kolledž
Narva kolledž
Foto: Tiit Blaat
С начала августа студенты могут подавать в банк ходатайство на получение студенческого кредита. Для заключения договора необходимо иметь либо двух поручителей, либо принадлежащую студенту или его близким недвижимость для залога. Если речь идет о первокурснике, то он также должен представить справку о своем зачислении в высшее учебное заведение. Однако сейчас готовится законопроект, согласно которому в будущем будет необходимо согласие только одного поручителя. Подробнее о грядущих изменениях и о том, с чем они связаны, Raadio 4 рассказала руководитель отдела кредитования частных лиц SEB банка Алёна Паутова.

На сегодняшний день есть только проект закона. Начало нового учебного года уже близко, поэтому вряд ли закон вступит в силу в ближайшее время. Скорее всего, изменения вступят в силу ”в лучшем случае” к следующему 2022-2023 учебному году.

Это, по мнению Паутовой, в первую очередь связано с тем, что падает интерес к студенческим кредитам. В то время, когда данный кредит вышел на рынок, интерес к нему был выше, процентная ставка была ”аттрактивная”, получить его было легче. На тот момент было много платного обучения, а сейчас очень многие студенты могут позволить себе учиться бесплатно.

Поручительство — это обязательство, и, по словам Паутовой, сложно найти человека, который будет поручителем. Самое главное, чтобы у поручителя по крайней мере в течение трёх месяцев был свой официальный доход. Поручителем может быть либо гражданин Эстонии, либо лицо, имеющее долгосрочный вид на жительство в Эстонии.

Необходимость заручиться согласием одного поручителя вводится не только для тех молодых людей, у которых или нет родителей, или есть только один родитель. Если изменение вступит в силу, оно будет действовать для всех.

В настоящее время возврат кредита начинается в течение 12 месяцев после окончания учёбы. В новом проекте закона оговаривается то, что в каких-то исключительных случаях по согласованию с кредитным учреждением сроки могут быть продлены до 18 месяцев.

”Я бы подчеркнула — по договорённости и в исключительных случаях”, — отмечает Паутова, однако оговаривается, что сейчас информации о том, что это за исключительные случаи, нет.

Она рассказывает, что также предполагается изменение процентной ставки. Если на сегодняшний день это 5% годовых со ставкой кредита, то планируется изменить ставку с фиксированной на плавающую. Пока не уточняется, будет ли это трёх-, шести- или двенадцатимесячный Еврибор (межбанковская ставка предложения), но не более, чем двенадцатимесячный Еврибор плюс 3%.

Если Еврибор будет увеличиваться в позитивную сторону, то государство, при учёте того, что процент не может подниматься выше пяти, будет компенсировать разницу.

Процентная ставка пересматривается каждый год к первому сентября.

”Как это будет в результате, когда [проект] будет принят, сказать трудно”, — признаётся Паутова.

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