Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку

Об этом сообщается на сайте МВД, а также на странице министра в Facebook.

"В соответствии с частью первой статьи 18 закона "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел", — сказано в сообщении.

Аваков также поблагодарил команду МВД за годы совместной работы, а также каждого офицера, рядового и служащего.

По данным СМИ, отставку главы МВД должны рассмотреть на заседании фракции "Слуга народа". Сам факт встречи подтвердила нардеп Юлия Гришина. Политик уточнила, что она состоится 13 июля после внеочередного заседания Верховной Рады.

Как уточнил журналист "Украинской правды" Роман Кравец, на встречу должен прибыть президент Владимир Зеленский.

В то же время источники OBOZREVATEL в "Слуге народа" добавили, что фракция скорее всего поддержит отставку. Также собеседник сказал, что наиболее вероятным кандидатом на пост главы МВД является директор Центра инфраструктуры и технологий ведомства Александр Ефименко.

Решение об увольнении Авакова должны принять нардепы в парламенте в четверг, 15 июля.

Арсен Аваков возглавлял Министерство внутренних дел с 2014 года после Революции Достоинства.

Ранее OBOZREVATEL стало известно, что в отставку могут отправить заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова. По словам источника, относительно чиновника проводится внутреннее расследование сразу по двум делам.