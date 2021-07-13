В Confido случайно вместо вакцины от клещей женщине ввели вакцину против коронавируса

"Вчера я пошла в частную клинику Confido, чтобы сделать прививку от клещевого энцефалита, мне сделали укол. Примерно через 15 минут после инъекции мне позвонили из клиники", — рассказала ERR Катарийна-Йетте Сыэрде.

Женщину спросили, получала ли она ранее вакцину от COVID-19. "Я ответила утвердительно, после чего меня спросили, почему я сейчас вакцинировалась вакциной Janssen. Я ответила, что приходила делать прививку от клещевого энцефалита, а не против COVID, после чего они быстро попросили меня вернуться", — сказала Сыэрде, которой показалось даже странным, что после вакцинации против клещей её просили посидеть 15 минут, но она не могла даже подумать, что ей ввели не ту вакцину.

Сыэрде вернулась в клинику и поговорила с врачом, который сказал, что теоретически третья доза вакцины против коронавируса не должна никак на неё повлиять.

Член правления Confido Кади Ламбот сказала ERR, что случившееся было человеческой ошибкой медсестры, которая сделала инъекцию. "Конечно, мы несем ответственность за свои действия", — сказала Ламбот, добавив, что врач клиники пообщался с пациенткой, узнал о её самочувствии, и Confido готов предложить женщине лечение в случае необходимости.

По мнению руководителя научного совета, консультирующего правительство по поводу коронавируса, профессора Ирьи Лутсар, с человеком, получившим третью дозу, не должно произойти ничего страшного.