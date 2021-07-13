ГРАФИК | Заболеваемость коронавирусом резко выросла среди детей

Похожая тенденция и среди молодежи. Например, в начале июля заболеваемость среди подростков 15-19 лет выросла на 138%, а среди молодых людей 20-29 лет — на 212%.

Департамент здоровья предполагает, что рост заболеваемости среди молодого поколения может быть связан с заражением во время июньских праздников.

По сравнению с прошлой неделей заболеваемость коронавирусом в Эстонии выросла на 37,6%. Вырос и показатель заражения R, который сейчас по всей Эстонии составляет 1.0 или 1.2, а неделю назад был 0.67.