13.07.2021, 19:30
ГРАФИК | Заболеваемость коронавирусом резко выросла среди детей(39)
Foto: Raido Vint
Согласно данным Департамента здоровья, в первую неделю июля самый большой прирост в заболеваемости коронавирусом наблюдается среди детей. В возрастной группе 0-4 года заболеваемость выросла на 100%, в группе 5-9 лет — на 400%.
Похожая тенденция и среди молодежи. Например, в начале июля заболеваемость среди подростков 15-19 лет выросла на 138%, а среди молодых людей 20-29 лет — на 212%.
Департамент здоровья предполагает, что рост заболеваемости среди молодого поколения может быть связан с заражением во время июньских праздников.
По сравнению с прошлой неделей заболеваемость коронавирусом в Эстонии выросла на 37,6%. Вырос и показатель заражения R, который сейчас по всей Эстонии составляет 1.0 или 1.2, а неделю назад был 0.67.