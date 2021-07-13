Владимир Путин написал статью про проект "анти-России". Откуда взялось это понятие?

Но настоящее признание пришло к "проекту" спустя год. Сначала в августе 2012 года депутат первых трех созывов Верховной рады от Прогрессивной социалистической партии Украины Владимир Марченко опубликовал в агентстве Regnum статью "Остаюсь с обманутым народом, в борьбе за союз Украины с Россией и Белоруссией ".

В 2011 году издательство "ЭКСМО" запустило серию "Проект АнтиРоссия", в рамках которой вышло семь конспирологических книг с такими названиями как "Доктрина Даллеса в действии" или " Збигнев Бжезинский : сделать Россию пешкой".

Впервые о существовании такого "масштабного проекта" в 2010 году сообщило издание "Столетие.ру" в статье " Грузию спасут фермеры из ЮАР ". Там сообщалось, что проект "анти-России" в Грузии пытается осуществить Михаил Саакашвили . Но тогда эта история развития не получила и на какое-то время умерла.

"Западные авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней", — утверждает Владимир Путин. "В проекте "анти-Россия" нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать её реальную независимость" — также уверен он.

Но что такое проект "анти-Россия"? Например, именно им президент России объясняет войну на востоке Украины: "Проект "анти-Россия" отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на юго-востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы", — описывает он события тех времен, не упоминая, что непосредственно боевые действия в регионе начались с захвата города Славянск группой вооруженных людей во главе с россиянином Игорем Стрелковым.

"Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина — не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся", — утверждает в своей статье Владимир Путин. Отсылка к книге второго президента Украины Леонида Кучмы "Украина — не Россия" считывается легко.

"Это их личные выводы. Да, они совпали с теми анализами, выводами, которые делал я лично и лидер нашей партии Наталья Витренко, — прокомментировал Марченко публикацию статьи на сайте Кремля. — Исторические моменты, задачи внешних колонизаторов Украины в идеологическом плане состояли в том, чтобы превратить Украину в "анти-Россию". Поэтому я согласен с таким выводом президента Путина — не потому, что он это сейчас написал, а потому, что это совпадает с нашими политологическими, историческими исследованиями задолго до того, как Путин проснулся".

Сейчас Владимир Марченко говорит, что хотя никаких контактов ни с Путиным, ни с администрацией президента России нет ни у него, ни у партии, "обстоятельства и политика, проводимая украинской властью, дает основания к таким выводам президенту России, социологам, экспертам, политологам".

Уже 11 октября 2012 года в государственной думе прошли экспертные парламентские слушания, собранные по инициативе депутата от "Единой России" Евгения Федорова. Выступая на них, генеральный директор Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования Степан Сулакшин рассказал слушателям, что "Путин постепенно купирует представителей проекта "анти-Россия", но пока это капля в море".

А 2 октября того же 2012 года на сайте журнала "Однако", издававшегося нынешним пресс-секретарем "Роснефти" Михаилом Леонтьевым , появилась колонка историка, политконсультанта и писателя-фантаста Льва Вершинина "США нужна анти-Россия. А никаких Украин не надо". За последующие девять лет Вершинин написал еще несколько десятков колонок в разных изданиях и постов в своем "Живом Журнале", рассказывая про проект "анти-Россия", но хватить могло и одной, самой первой.

"С 2002-го года в геополитическом конфликте Украину руками продажных политиков и олигархов, США и НАТО взяли в жесточайшие клещи для реализации политического проекта "анти-Россия — Украина в НАТО", — писал политик. — С этого времени и я, и мои политические соратники по ПСПУ и Партии " Киевская Русь " попали в условия жесточайшей клеветы, дискриминации и политической изоляции".

В свою очередь Лев Вершинин теперь живет в Испании и говорит: "Я был первый, кто ввел это понятие в такой блоговый язык. Так вышло, что я придумал "анти-Россию", но я не могу поставить на нее копирайт, могу только написать в своем ЖЖ: "А я же говорил!" Кто я такой на фоне Путина? Просто последние 17-18 лет я кормлю свою семью тем, что неплохо угадываю, что потом будет происходить".

Он уверен, что страны Запада и правда реализуют такой проект против России: "Существует Россия. Это не страна, не государство — это некая цивилизационная модель. Есть четкая тенденция: развалить и разорвать на куски эту модель. Об этом еще дедушка Бжезинский говорил. Будучи оторванными друг от друга, они обречены сражаться. Украина, исходя этой из логики, не может быть ничем, кроме как тараном и молотом против России", — сказал Вершинин в разговоре с Би-би-си.

Теория строится вокруг знаменитой цитаты Збигнева Бжезинского из его статьи "Преждевременное партнерство", вышедшей в 1994 году: "Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю".

Но Вершинин уверяет, что теорию "анти-России" придумал даже не сам Бжезинский, а его предшественники: первый лидер Польши после распада Российской империи Юзеф Пилсудский, а еще до него — живший в XIX веке польский этнограф и историк Францишек Духиньский, выдвинувший теорию об азиатском происхождении русского народа.