25 нетипичных причин приехать в Эстонию от блогера RusDelfi

Все знают о Старом городе Таллинна, о курорте Пярну или шикарных эстонских лесах. В этом выпуске расскажу 25 нестандартных причин приехать в Эстонию, а также чем заняться, куда поехать и что посмотреть?

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