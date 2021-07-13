13.07.2021, 17:35
25 нетипичных причин приехать в Эстонию от блогера RusDelfi(6)
Foto: Taavi Sepp
Видеоблогер RusDelfi Юлиус продолжает рассказывать интересные факты об Эстонии. Почему люди из разных стран приезжают сюда? У блогера, кажется, есть ответ.
Все знают о Старом городе Таллинна, о курорте Пярну или шикарных эстонских лесах. В этом выпуске расскажу 25 нестандартных причин приехать в Эстонию, а также чем заняться, куда поехать и что посмотреть?
Моя подборка основана на личных предпочтениях, необычных фактах и книге "100 причин посетить Эстонию".
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