Ильвес: Путин использовал риторику Гитлера

"По сути, он (Путин — ред.) отрицает существование украинской нации и использует ту же риторику, что и Адольф Гитлер в 1938 году в отношении Судетской области, которой оправдывался раздел Чехословакии", — сказал Ильвес в интервью ERR.

"В том смысле, что Украина — это лишь пограничная провинция, и все остальные государства должны отдать земли, которые когда-то принадлежали России, а большая часть территории Украины принадлежит России. Глядя на риторику Путина за многие годы, когда он угрожает, то рано или поздно он это реализует — в Украине, Грузии или других странах. По-моему, это довольно-таки угрожающее заявление", — добавил он.

Ильвес указал на то, что такой подход прямо противоречит принципам мира, заключенного после Второй мировой войны, согласно которым послевоенные границы не подлежат изменению. "Если мы начнем говорить, что нам нужно вернуть те земли, которые у нас когда-то были, то Швеция может потребовать возврата Эстляндии, Лифляндии и Курляндии. Германия может потребовать Кенигсберг и т.д.", — сказал Ильвес.

"Это плевок на послевоенное международное право, что мы требуем своих этнических границ и мы определяем, кто русский, а кто — нет. И провозглашаем, что украинцы не что иное, как какой-то пограничный вариант русских, словно речь идет о Мульгимаа или Вырумаа. Меня все это очень сильно беспокоит", — добавил экс-президент Эстонии.