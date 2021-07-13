13.07.2021, 14:52
Русскоязычные инвестиционные мошенники обманули жителя Эстонии на 22 000 евро(13)
Foto: Argo Ingver
Инвестиционные мошенники обманули жителя Пярнумаа на более чем 20 000 евро.
12 июля полиция получила сообщение о том, что в феврале 54-летний мужчина создал аккаунт на одном сайте, после чего с ним несколько раз связывались и уговаривали инвестировать.
В марте ему позвонил говорящий по-русски мужчина и попросил скачать программу AnyDesk, чтобы помочь совершить первый платеж на созданный для инвестирования счет. После первой ”инвестиции” мошенники сформировали у мужчины ложное представление о том, что его деньги растут, и уговорили взять кредит в банке, чтобы немедленно инвестировать еще больше. Когда мужчина захотел снять деньги, это у него не получилось.
По предварительным оценкам ущерб составляет 22 325 евро.