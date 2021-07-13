13.07.2021, 14:50
СЕГОДНЯ | "Флора" должна пройти во второй круг квалификации Лиги чемпионов(1)
Foto: Taavi Sepp
Сегодня в 19.00 по таллиннскому времени "Флора" проведет ответный поединок первого раунда отборочного турнира Лиги чемпионов. В первом матче чемпион Эстонии одержал уверенную победу над представителем Мальты — "Хибернианс" (2:0).
Дома "Флоре" удалось добиться комфортного преимущества в два мяча, благодаря дублю Рауно Саппинена. Однако до 73-й минуты гости уверенно защищались, и часто переходили в опасные контратаки, а определяющим для результата матча стало удаление бразильского защитника Сержио Рафаэля дос Анжоса. В ответном матче "Хибернианс" придется обойтись без него.
В случае победы во втором круге квалификации "Флора" сыграет с победителем противостояния "Буде Глимт" (Норвегия) — "Легия" (Польша) (первый матч закончился 2:3).