13.07.2021, 22:05
"Флора" вышла во второй круг квалификации Лиги чемпионов(7)
Foto: Taavi Sepp
Сегодня в 19.00 по таллиннскому времени "Флора" провела ответный поединок первого раунда отборочного турнира Лиги чемпионов. И в первом и во втором матче чемпион Эстонии одержал уверенную победу над представителем Мальты — "Хибернианс" (2:0 и 3:0 соответственно).
Дома "Флоре" удалось добиться комфортного преимущества в два мяча, благодаря дублю Рауно Саппинена. Однако до 73-й минуты гости уверенно защищались, и часто переходили в опасные контратаки, а определяющим для результата матча стало удаление бразильского защитника Сержио Рафаэля дос Анжоса. В ответном матче "Хибернианс" пришлось обойтись без него.
В гостевом поединке "Флора" добилась еще более уверенной победы - 3:0. Героем матча опять стал Рауно Саппинен, сделав голевую передачу и забив гол.
Во втором круге квалификации "Флора" сыграет с победителем противостояния "Буде Глимт" (Норвегия) — "Легия" (Польша) (первый матч закончился 2:3).