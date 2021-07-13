"Флора" вышла во второй круг квалификации Лиги чемпионов

Дома "Флоре" удалось добиться комфортного преимущества в два мяча, благодаря дублю Рауно Саппинена. Однако до 73-й минуты гости уверенно защищались, и часто переходили в опасные контратаки, а определяющим для результата матча стало удаление бразильского защитника Сержио Рафаэля дос Анжоса. В ответном матче "Хибернианс" пришлось обойтись без него.