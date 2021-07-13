В Ираке десятки людей погибли при пожаре в больнице для больных COVID-19

Пожар возник в построенном всего три месяца назад отделении для коронавирусных пациентов на 70 коек. Причина точно не установлена, но, скорее всего, к возгоранию привел стал взрыв баллона с кислородом.

"Я услышал сильный взрыв, и сразу вслед за этим вспыхнуло пламя", — рассказал агентству Рейтер один из охранников госпиталя.

Премьер-министр Ирака Мустафа Кадими распорядился арестовать главного врача.

В апреле 82 человека погибли и 110 пострадали при пожаре в госпитале в Багдаде, также вызванном взрывом кислородного баллона. Тогда это привело к отставке министра здравоохранения Хасана Тамими.

Иракская система здравоохранения страдает от недофинансирования, коррупции и последствий войны, усугубленных пандемией.

"Пожар высветил неспособность защитить жизни иракцев. Пора положить конец этой катастрофической ситуации", — написал в "Твиттере" спикер иракского парламента Мохаммед Халбузи.

Родственники погибших утром собрались возле городской мечети, а оттуда направились к моргу, где устроили стихийный протест, вылившийся в беспорядки. Они обвиняли власти, требовали немедленно выдать им тела погибших и сожгли две полицейские машины.

"Тушение началось с опозданием, пожарных было недостаточно", — возмущался в разговоре с корреспондентом Рейтер брат одного из погибших Мохаммед Фадиль.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Ираке заразились коронавирусом 1,4 млн человек, свыше 17 тыс. из них умерли. Хотя бы одну прививку получил всего 1 млн из 40 млн жителей страны.