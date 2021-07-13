ФОТО | В Ласнамяэ открылась мультифункциональная игровая площадка

”Игровой комплекс возведен вблизи от планируемого общественного центра, что создаст здесь своего рода зону притяжения для жителей микрорайона Паэ. Жители соседних домов уже проявили себя в качестве активного сообщества, приняв участие в планировании строительства этих площадок. Надеюсь, что комплекс станет удобной и безопасной средой для времяпровождения с детьми и домашними питомцами”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

При создании предназначенной для детей до 10 лет игровой площадки вдохновение черпалось из природы и хуторской тематики. Вокруг расположенных на площадке игровых элементов построена велодорожка с парковкой для малышей, рядом высажено озеленение и установлены скамейки. Самых маленьких посетителей площадки ждут тактильные панели. В ближайшее время на площадке будет также установлено новое уличное освещение.

Обнесенная ограждением площадка для выгула собак разделена на отдельные зоны для маленьких и больших пород и оборудована тренировочными установками.

Рядом с игровым комплексом размещены таблички с правилами поведения и контактными данными службы спасения и фирмы-оператора площадки.

Строительные работы по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства осуществлены Mefab OÜ. Проект подготовлен архитектурным бюро Arhitektuuribüroo Järve & Tuulik OÜ.