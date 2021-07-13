Комментарий: Грузия лишает себя шанса на вступление в ЕС

После длительного политического диалога между политическими партиями при посредничестве ЕС и после освобождения Ники Мелии под залог в мае этого года представители оппозиционных партий согласились занять свои места в парламенте. Однако парламентские выборы оставили после себя горькое послевкусие: только 24 процента избирателей считают их честными, а демократической страной Грузию называют всего 45 процентов населения. Президенту и парламенту полностью доверяют лишь три процента жителей страны.

Преследование избирателей и журналистов То, что Грузии предстоит еще долгий путь реформ, продемонстрировала и драма на парламентских выборах в ноябре прошлого года. Тогда Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ( ОБСЕ ) говорила о "широко распространенных обвинениях в давлении на электорат". Наблюдатели критиковали преследования избирателей, журналистов, тех, кто мониторил выборы, а также нарушение тайны голосования и случаи подкупа голосов. Оппозиция отказалась признать результаты выборов, премьер-министр подал в отставку и был ненадолго заменен министром обороны, а лидер оппозиции Ника Мелия был арестован.

Социологические опросы, к сожалению, регулярно показывают, что грузины по-прежнему в подавляющем большинстве выступают против того, чтобы ЛГБТ-политики становились членами парламента. Недавние ограничения прав геев в Венгрии показывают, насколько опасны такие взгляды для верховенства закона.

Этот инцидент произошел не на пустом месте — он стал свидетельством внутренней разобщенности Грузии. Грузинское общество по-прежнему борется против амбивалентной идентичности. Около 75-80 процентов грузин хотят интеграции страны с Евросоюзом и в целом готовы к реформам, но вместе с тем население страны находится под сильным влиянием православной церкви. Грузинская православная церковь, в свою очередь, занимает открыто реакционную позицию и не поддерживает вступление Грузии в ЕС. По своим взглядам, в том числе на гомосексуальность, она мало чем отличается от Русской православной церкви.

Многие ужаснулись, увидев в прошлый понедельник, 5 июля, тревожные кадры из Тбилиси, где организаторы ЛГБТ-прайда и журналисты подверглись атакам со стороны ультранационалистов. И хотя премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили позднее осудил нападения на журналистов, он, вместе с тем, подчеркнул, что гей-парады "неприемлемы для значительной части грузинского общества".

Размывание границ между правящей партией и государством остается еще одним препятствием планам Грузии на членство в ЕС. В своей недавней резолюции по соглашению об ассоциации с Грузией Европейский парламент в целом положительно оценил прогресс, достигнутый грузинскими властями в проведении реформ, однако вновь призвал их "воздержаться от политически мотивированных судебных процессов", реформировать процедуру отбора судей и расследовать все случаи непропорционального применения силы полицией.

Сомнительные законы о СМИ

При этом некоторые новые законы сами по себе весьма сомнительны. В прошлом году, например, был принят закон, позволяющий правительству назначать "специального управляющего", имеющего право взять под контроль любую компанию, поставляющую услуги электронной коммуникации, которая не выполняет принятые ею же решения. Несмотря на возмущение со стороны правозащитников, комиссия по коммуникациям уже назначила спецуправляющего в компанию-провайдера Caucasus Online.

Этот случай — лишь один из примеров того, что независимость СМИ постоянно находится под угрозой или ограничивается. Журналисты и оппозиционные СМИ регулярно подвергаются прямому и косвенному политическому давлению. В прошлом году против оппозиционной вещательной компании Mtavari Arkhi было начато следствие после освещения неправомерных действий местных чиновников; молчаливый протест журналистов общественного вещателя "Телевидение и радио Аджарии" против редакционной политики был прерван увольнением некоторых участников акции. Насилие в отношении журналистов — не редкость, хотя инцидент, произошедший 5 июля, безусловно, самый тревожный. 60-е место, которое занимает Грузия в рейтинге свободы прессы, — это слишком низкий уровень для страны, которая хочет стать членом ЕС.

Сближение с ЕС — только при условии верховенства закона

Поэтому неудивительно, что представители Брюсселя не проявили особого желания обсуждать возможное членство Грузии в Евросоюзе во время визита президента страны в январе этого года. До сих пор ЕС воздерживался от каких-либо обязательств и в контексте "Восточного партнерства", и в рамках Соглашения об ассоциации ЕС.

В то же время, Евросоюз стратегически заинтересован в дальнейшем улучшении отношений с Грузией. Этого невозможно достичь без верховенства закона, защиты меньшинств и независимых СМИ. Конечно, смена социальной и политической парадигмы не происходит в один день, но дальнейшая поддержка со стороны Евросоюза и выделение им финансовых средств без выполнения грузинской стороной обязательств и реального прогресса ослабляет готовность к реформам в Грузии и доверие к Евросоюзу.

Маркус Лёнинг — бывший уполномоченный федерального правительства по политике в области прав человека и гуманитарной помощи (2010-2014) и депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) (2002-2009). С 2014 года Лёнинг консультирует компании по вопросам устойчивого развития и прав человека.